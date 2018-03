Nissan, inaugurata a Ikea Anagnina colonnina ricarica rapida

ROMA - Dopo Padova, sbarca anche a Roma la collaborazione tra Nissan Italia e Ikea. Nel punto vendita di Anagnina, a partire da oggi, è stata installata una colonnina di ricarica rapida per veicoli elettrici. La colonnina di tipo CHAdeMO (dal giapponese: ci fermiamo per un tè?), consente di ricaricare la propria vettura ad emissioni zero mentre si effettuano gli acquisti, in tutta tranquillità.



L'accordo consente al costruttore nipponico di rafforzare il proprio impegno a favore della mobilità sostenibile in Italia mentre per Ikea rappresenta un ulteriore passo in avanti, nell'ambito della strategia 'People and Planet Positive', che ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone verso un pianeta sostenibile, coinvolgendo ogni aspetto della filiera costruttiva, distributiva e di vendita. Ikea è impegnata in prima linea in una serie di attività a favore del basso impatto ambientale a Roma: dal 2009 i co-worker dei due negozi della Capitale hanno a disposizione un 'mobility bonus' di 150 euro da utilizzare per un abbonamento annuale ai mezzi pubblici o per l'acquisto di un veicolo elettrico e ibrido o di biciclette a pedalata assistita. La colonnina del punto vendita di Anagnina (che lo scorso anno ha raggiunto un livello di efficienza energetica pari a 224 e 159 kWh/m2 grazie agli oltre 6.500 pannelli fotovoltaici) si va ad aggiungere alla colonnina SCAME nel negozio Porta di Roma che dal 2015 ad oggi ha effettuato 809 ricariche, nella duplice modalità lenta e veloce.



Nissan ha investito oltre 5 miliardi di dollari nella mobilità elettrica diventando leader mondiale in questo settore.



Con l'ultima inaugurazione, Nissan porta complessivamente a 82 il numero di colonnine di ricarica CHAdeMO installate in Italia.



Questo tipo di colonnina 'smart', che consente di ricaricare l'auto nel lasso di tempo in cui si sorseggia un tè, fornisce 50 kW di corrente continua attraverso un connettore speciale e sicuro. Lo standard CHAdeMO è stato testato comunque per sostenere fino a 100 kW.