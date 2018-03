Pneumatici usati, in Europa 92,2% va a riciclo o ricostruito

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Ogni anno in Europa vengono prodotte 3.868.000 tonnellate di pneumatici usati, di questi il 92,2% viene riciclato in vari settori o riutilizzato nell'automotive, anche grazie alla tecnica della ricostruzione del battistrada. I dati sono frutto di un'elaborazione realizzata dall'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (Airp), sulla base di uno studio dell'Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Articoli in Gomma (Etrma). Secondo l'Airp solo il 7,8% del quantitativo di coperture usate finisce in discarica oppure non se ne conosce la destinazione.



Nel diffondere questi numeri, l'associazione sottolinea come si tratti ''di un risultato di rilievo per l'intera filiera industriale europea del recupero dei pneumatici usati, ma è soprattutto un significativo esempio di economia circolare, un sistema virtuoso capace di generare positivi impatti economici e ambientali e che l'Unione Europea promuove come soluzione per uno sviluppo sostenibile per il futuro del pianeta''.



Dallo studio emerge come le gomme usate, da smaltire dopo la sostituzione, nel 46,3% dei casi vengono utilizzate per il recupero dei materiali, nel 28,4% come fonte energetica e nel 17,5% sono reimmessi sul mercato interno o esportati, dopo la ricostruzione del battistrada. E' il caso di ricordare che in Italia, secondo le più recenti stime Airp, pubblicate nell'edizione 2016 del Libro Bianco sui Pneumatici Ricostruiti, la quota di questo tipo di prodotti ''sul totale dei pneumatici di ricambio per autocarro è del 27%, che è molto inferiore al 36% dei mercati di Germania, Austria e Svizzera, al 43% della Francia e al 50% dei diversi Paesi dell'Europa del Nord''.



Lo studio di Etrma, chiarisce infine la nota, ''mette in evidenza come l'Europa rappresenti una delle aree più attive al mondo per tasso di recupero di pneumatici usati e come questo tasso sia aumentato costantemente negli ultimi 15 anni''.



