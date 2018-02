Renault Zoe 2018, più scattante con nuovo motore elettrico

ROMA - Renault annuncia il lancio del nuovo motore elettrico R110 che sarà inaugurato sulla versione 2018 di Zoe. Questo nuovo motore da 80 kW - omologato secondo il protocollo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), in sostituzione del protocollo NEDC - sviluppa 12 kW supplementari, con lo stesso ingombro e la stessa massa del predecessore, il propulsore R90. Il conducente può beneficiare così di una maggiore capacità di accelerazione su strade a scorrimento veloce e autostrade, guadagnando circa 2 secondi nel passaggio da 80 a 120km/h. Realizzato in Francia e progettato dagli ingegneri del Technocentre (Yvelines) e del sito di Cléon (Seine Maritime), in cui viene prodotto, questo motore - che è stato messo a punto in appena due anni - beneficia di una serie di innovazioni, sulla parte elettrica e sull'elettronica di potenza, che consentono al propulsore di confermare le eccellenti performance del predecessore R90 in termini di efficienza energetica. Con l'arrivo del nuovo R110, il motore elettrico Renault è ormai sviluppato in cinque versioni (44 kW, 57 kW, 60 kW, 68 kW e 80 kW) e montato su quattro modelli: Kangoo Z.E., Master Z.E.



e ZOE per Renault, nonché Smart Electric Drive per Daimler.



Tra le novità in arrivo su Zoe 2018 anche l'R-Link compatibile ora anche con Android Auto. A livello estetico, nuove tinte (la novità è il Viola Mirtillo) e pack specifici per l'esterno e l'abitacolo conferiscono a Zoe un look distintivo.



Il propulsore R110, Android Auto e la tinta Viola saranno ordinabili in Italia a partire da aprile 2018.