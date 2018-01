In Giappone Nissan avvia test di bus elettrici a basso costo

ROMA - Con lo Yoka ECO Bus la Nissan punta a esplorare una soluzione a basso costo per il trasporto pubblico a zero emissioni. Per ora questo nuovo autobus elettrico è allo stadio di prototipo: è stato sviluppato dalla Casa nipponica in collaborazione con la Kumamoto University. Per centrare l'ambizioso progetto il mezzo è stato realizzato utilizzando la tecnologia impiegata sulla berlina Leaf. Il Costruttore ha annunciato l'avvio della fase di test su strada a partire da febbraio: si svolgeranno nella città di Kumamoto.



L'autobus che monta una trasmissione di nuova concezione, è equipaggiato con tre batterie, tre motori elettrici e un inverter, tutti identici a quelli installati sulla Leaf. "Uno dei principali ostacoli alla realizzazione di veicoli EV di grandi dimensioni - sottolineano dalla Nissan - è da sempre il costo dello sviluppo e dei ricambi, tra cui batterie e motori elettrici". Impiegando la tecnologia già messa a punto per la Leaf, la produzione futura dei bus elettrici potrebbe risultare meno costosa dell'attuale.