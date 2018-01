Honda punta ad applicazioni elettriche con guida autonoma

LAS VEGAS - Forte della sua leadership globale nell'ambito della costruzione e della vendita di motori termici - una gamma che comprende auto, moto, quad, fuoribordo, generatori di corrente e attrezzature da giardino - Honda ha dato dimostrazione al Consumer Electronics Show di Las Vegas della capacità di creare le basi per una presenza altrettanto significativa nell'ambito dei motori elettrici e delle loro applicazioni. Base di questo progetto è il Mobile Power Pack World, una batteria singola di dimensioni compatte che può essere facilmente trasportata, ricaricata anche a casa e utilizzata modularmente nei veicoli e nei vari dispositivi. Ne è un esempio il progetto, che porta il nome 3E Robotics Concept (Empower, Experience, Empathy) preentato al CES 2018 e che riguarda mezzi a quattro, tre e due ruote di varia taglia - si spazia da un quad fuoristrada dal look convenzionale fino a piccoli robot-trasportatori per impiego esterno e interno - che potrebbero presto trasformarsi in realtà 'eco' e autonoma. Di spicco il mezzo 3E-D18 a trazione integrale con guida remota o autonoma a quattro ruote Michelin senza aria, già diffuse nel mondo delle attrezzature da giardino e della movimentazione nei magazzini, che è stato disegnato da Honda R&D Americas come soluzione per interventi in ambienti pericolosi per l'uomo.