Consegne 'green' ad ampio raggio con Nissan e-NV200 40 kWh

ROMA - Nissan amplia del 60% il raggio d'azione del suo van elettrico e-NV200 grazie all'adozione di un pacco batterie da 40 kWh capace di assicurare percorrenze sino a 280 km per ciclo di ricarica. In consegna dalla primavera, il modello 2018 con autonomia aumentata è già ordinabile nella serie di lancio limitata, denominata 2.Zero. Questa versione, caratterizzata da un equipaggiamento particolarmente ricco, è disponibile sia per il van a cinque porte sia per il passeggeri Evalia, a sette posti.



L'adozione degli accumulatori più potenti, che permettono di coprire sino a 100 km in più con ogni 'pieno', non altera le capacità di carico del veicolo ma permette di espanderne le opportunità di utilizzo, rendendo possibili impieghi extraurbani con distanze superiori rispetto al passato e garantendo la piena operatività quotidiana in ambito urbano, anche nelle grandi aree metropolitane.



A livello meccanico, viene stato confermato il motore elettrico da 109 Cv, già montato sulla variante con batteria da 24 kWh kWh (170 km di autonomia), abbinato a una trasmissione monomarcia a presa diretta. La dotazione delle versioni 2.Zero comprende un caricabatteria di bordo da 6,6 kw, compatibile con le stazioni di ricarica rapida della rete CHAdeMO, che consente ''rabbocchi'' di energia veloci. Per il comfort e la praticità di utilizzo, nell'equipaggiamento di serie sono previsti, tra l'altro, l'impianto audio con Radio, lettore CD e MP3, connessione Bluetooth, navigatore satellitare e retrocamera di parcheggio, il climatizzatore automatico, il controllo della velocità di crociera (cruise control), gli specchietti retrovisori elettrici e i fendinebbia.



In merito a questa novità Gareth Dunsmore, direttore dei veicoli elettrici di Nissan Europe, ha dichiarato: ''Considerato l'enorme impatto dei veicoli commerciali sulla qualità dell'aria e sul traffico, specialmente nei centri cittadini, ridurre le emissioni di CO2 è fondamentale per un futuro più sostenibile.



Attraverso l'estensione dell'autonomia, le dimensioni esterne ottimali e l'elevata capacità di carico, e-NV200 da 40 kWh rappresenta la soluzione perfetta per le consegne e i ritiri dell'ultimo miglio in città''.