In Cina autostrada in pannelli fotovoltaici produce energia

ROMA - Sta per essere completato in Cina il secondo tratto, lungo 2.000 metri, di un'autostrada la cui pavimentazione è composta da pannelli solari e che fa parte di un progetto varato dal Quilu Transportation Development Group nell'area della città di Jinan. Una prima applicazione di questa tecnologia, che prevede la copertura del manto stradale con 3 strati - il primo composto da quello che viene definito 'cemento trasparente', il secondo da pannelli fotovoltaici modulari e il terzo dal sottofondo che deve assorbire le sollecitazioni generate dal traffico - era stata inaugurata lo scorso settembre nell'area della capitale della provincia di Shandong ed ora i lavori sono stati rapidamente completati anche su una sezione della Jinan City Expressway. Le notizie riportare da sito specializzato Electrek non permettono di valutare le capacità di produzione di energia di questa strada 'solare', né di distinguere se l'installazione comprende anche dispositivi di ricarica per induzione, quelli cioè che saranno in futuro indispensabili per il funzionamento h24 delle auto a guida autonoma. Nel mondo questo progetto è stato preceduto da altre 3 avveniristiche realizzazioni: una pista ciclabile che produce energia dal 2014, in Francia da un tratto di 1.000 metri nel villaggio di Tourouvre-au-Perche in Normandia (quale primo elemento di un programma che prevede oltre 1.000 km di autostrade 'solari') e negli Stati Uniti, con la sperimentazione - finanziata dal Governo - della Solar Roadways in Idaho.