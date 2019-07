Raduno di Vespe a Piacenza, festa per 70/o anniversario club

Seicento Vespe, e più di settecento vespisti, si sono date appuntamento questa mattina nel cuore di Piacenza, in piazza Cavalli, per un evento dedicato al 70esimo anniversario di fondazione del Vespa Club Piacenza, una delle più storiche associazioni in Italia che si occupa della mitica "dueruote" marchiata Piaggio.

I partecipanti, a bordo di mezzi di ogni epoca - da quelli storici degli anni Cinquanta fino ai più moderni, passando per gli anni Settanta e Ottanta - sono arrivati da quasi tutte le regioni italiane. "È stato un grandissimo successo anche per tutto lo staff organizzatore, decretato dal gran numero di partecipanti - afferma il presidente del Vespa Club Piacenza, Riccardo Gianelli che ha celebrato a sua volta i 25 anni di carica - Grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza siamo riusciti a portare un evento di qualità del Circuito Vespa Club d'Italia nella nostra città emiliana".