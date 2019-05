Moard, numeri incoraggianti per la prima edizione

Oltre 2.500 visitatori in tre giorni rappresentano numeri incoraggianti per la prima edizione del Moard, il Motorcycle Arts & Designers, tenutosi lo scorso weekend al Palazzo del ghiaccio di via Piranesi. Nella città della Design Week e dell'Eicma, il più importante salone internazionale del ciclo e del motociclo, si conferma quindi forte l'interesse per le due ruote, per lo stile e l'arte, anche quando questi temi vengono coniugati con formule originali come quella della nuova rassegna meneghina.



Articolata intorno a un percorso emozionale che ha illustrato i passaggi che da un'idea portano alla produzione, l'esposizione ha ospitato una cinquantina fra moto e scooter di grandi marchi.



In passerella ci sono state le due ruote, gli accessori, i disegni, gli schizzi di Indian Motorcycles, Ducati, Yamaha, Honda, Rizoma, Husqvarna, Triumph, SC-Project, Monster e Vemar Helmets. Progettisti e ingegneri hanno raccontato aneddoti e storie legati allo sviluppo di diversi modelli, ascoltate da appassionati e famiglie, accorsi in via Piranesi anche per apprezzare speciali proposte di gastronomia, all'interno di un percorso di design del gusto.



I dati rilevati, sottolineano con una nota dall'organizzazione, ''mettono in evidenza il riscontro e l'interesse da parte di operatori del settore e mezzi di informazione, nonché l'attiva partecipazione di un pubblico eterogeneo. Un risultato che conferma l'attualità del formato e l'interesse per l'inedita scelta di mostrare i motocicli attraverso le storie, la ricerca e l'esperienza dei diretti protagonisti''.