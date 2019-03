Aprilia fa festa al Mugello con piloti e tifosi

Sabato 23 marzo Aprilia chiamerà a raccolta tutti gli appassionati delle due ruote per 'Aprilia All Stars', la grande festa organizzata dalla casa di Noale all'autodromo del Mugello che per l'occasione sarà aperto gratuitamente al pubblico. Il momento clou della giornata sarà la presentazione dell'Aprilia Racing team Gresini MotoGp 2019, la squadra che sta prendendo parte al motomondiale nella classe regina. Ad esibirsi in pista con le loro Rs-Gp, le moto utilizzate nei gran premi, saranno il pilota ufficiale Andrea Iannone e il test rider Bradley Smith. Per la gioia di tutti gli appassionati non mancheranno alla festa anche i piloti del passato che hanno portato al successo Aprilia, uno dei marchi più titolati nella storia del motociclismo sportivo. Per questo sono attesi al Mugello Max Biaggi, Loris Capirossi, Roberto Locatelli, Manuel Poggiali, Lorenzo Savadori, Max Temporali e molti altri che per l'occasione porteranno a battesimo sull'asfalto del circuito toscano la nuova Rsv4 1100 Factory, la superbike Aprilia da 217 Cv che verrà svelata in anteprima mondiale. Fin dalle 10 del mattino e per tutta la giornata il paddock verrà animato da Virgin Radio con la presenza del suo direttore artistico Dj Ringo che dal palco intratterrà il pubblico con musica, eventi e giochi. Sarà un'occasione unica per vincere pass per l'accesso al motomondiale, corsi all'Aprilia Academy, gadgets, abbigliamento e accessori, fino al grande premio finale, una Aprilia Shiver 900. Oltre all'animazione, nel paddock saranno allestite le aree dei partner di Aprilia racing, Sky, Diadora, Gulf, mentre al grande shop center Aprilia sarà possibile acquistare abbigliamento e merchandising targato Aprilia e Aprilia racing. Non mancheranno i test ride gratuiti su strada con possibilità di iscriversi in loco e le attività speciali con accesso alla tribuna centrale del Mugello per la community 'Bearacer club'. Intorno alle 16,30, poi, tutti i possessori di una moto Aprilia verranno invitati a scendere in pista per dare vita a una parata da record. L'intera giornata sarà seguita in diretta dai canali Sky sport e Sky sport MotoGp Hd con la conduzione della voce ufficiale del motomondiale Guido Meda insieme a Vera Spadini.