Misano World Circuit presenta la stagione 2019

Tanti eventi di richiamo internazionale, vantaggi per chi si assicura in anticipo i biglietti e la sfida della sostenibilità ambientale: sono i pilastri su cui punterà la stagione sportiva 2019 del Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' (Mwc) presentata questa mattina a Verona a MotorBike Expo.

Per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 13 al 15 settembre 2019, ad esempio, l'ingresso nel 'settore Prato' a bambini fino a 12 anni sarà di un euro al giorno; di 5 euro se si sceglierà la tribuna.

Dal 21 al 23 giugno tornerà il mondiale per derivate nel World Superbike Championship Riviera di Rimini Round, che a Misano quest'anno taglierà il traguardo delle 55 corse: il 'Marco Simoncelli' è sul podio dei circuiti mondiali per numero di gare ospitate. Fissata anche la data ufficiale del prossimo Misano Grand Prix Truck 2019, che si svolgerà il 25 e 26 maggio sempre al circuito 'Marco Simoncelli'. Dopo il successo dello scorso anno, col regalo del ritorno in pista di Alex Zanardi, Misano ospiterà per il secondo anno consecutivo una gara del Dtm, la terza, dal 7 al 9 giugno. Tra le novità, infine, il Motor Legend Festival (dal 26 al 28 aprile) e il Porche Festival (5 e 6 ottobre 2019).