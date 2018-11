Eicma: successo anche sul web, 1,3 milioni di utenti social

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Il successo di Eicma 2018 è arrivato anche dalla rete. La settimana milanese più importante al mondo per gli appassionati delle due ruote è stata scandita anche dalla quantità di emozioni digitali suscitate. La 76 Edizione dell'Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, chiude infatti i battenti a Fiera Milano-Rho con numeri record anche sul web.

Diecimila foto e oltre 47 ore di filmati prodotti in sei stazioni di editing sono stati pubblicati sul sito web dell'evento espositivo, contenuti che anche attraverso le piattaforme social e digital ufficiali hanno raggiunto tantissimi appassionati e addetti ai lavori.

Sono infatti più di 900mila le visite al sito eicma.it e oltre 20mila i download dell'applicazione dedicata. I canali social di Eicma hanno raggiunto poi 1,3 milioni di utenti e avuto oltre 6,4 milioni di visualizzazioni dei post su Facebook e più di 850mila impression su YouTube, con 200mila minuti di visualizzazioni e quasi 58mila spettatori unici.

Grande successo anche per il canale Instagram, che durante la manifestazione ha fatto segnare +72% nel numero di follower, raggiungendo con le immagini e i video postati oltre 750mila persone e totalizzando circa 2,5 milioni di impression. "I social, e più in generale la rete, non solo hanno reso globale la competizione per coinvolgere nuovi utenti, ma - ha commentato il presidente di Eicma Andrea Dell'Orto - sono stati al contempo causa ed effetto dell'affermazione di un pubblico di appassionati sempre più esigente, che siamo riusciti ad ingaggiare e conquistare con la qualità dei contenuti prodotti.

Il successo digitale di questa edizione segna un'altra tappa importante nel potenziamento della nostra strategia digitale".

(ANSA).