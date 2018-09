Guzzi, a Mandello del Lario anteprima per V9 Bobber Sport

ROMA - Anteprima oggi, e fino al 9 settembre, nello stabilimento di Mandello del Lario per la nuova Moto Guzzi V9 Bobber Sport.



All'Open House 2018 gli appassionati potranno conoscere da vicino l'ultima evoluzione della gamma V9.



V9 Bobber è la custom sportiva che ha dato vita al segmento bobber di media cilindrata. Essenziale nelle forme e con una estetica segnata dai numerosi dettagli total black, si distingue per i grossi pneumatici oversize, proprio come quelli montati dai riders che nel secondo dopoguerra diedero vita negli States al fenomeno bobber, sfidandosi su veloci piste in terra battuta.



La nuova V9 Bobber Sport si distingue per la sella monoposto ribassata, che abbinata al consueto manubrio basso drag bar sorretto da riser più corti, porta ad assumere una più accentuata posizione di guida 'low ride', raccolta e sportiva.



Qualità ciclistiche, piacere di guida e maneggevolezza sono esaltate dagli ammortizzatori Öhlins, che assicurano una migliore capacità filtrante delle piccole asperità e al contempo un maggior controllo nella guida veloce. La colorazione dedicata (arancione) ricopre il serbatoio - con l'aquila Moto Guzzi realizzata in una particolare finitura brunita - e si estende anche ai fianchetti in alluminio, mescolandosi così al tipico look total black opaco di V9 Bobber. Le tinte dark qui sono estese ad altri particolari quali le alette di raffreddamento motore, il tappo del serbatoio in alluminio ricavato dal pieno, la cornice del faro anteriore e la grafica della strumentazione.



Altri accorgimenti specifici donano al frontale della nuova Moto Guzzi V9 Bobber Sport una presenza più grintosa e muscolosa: il parafango anteriore è stato accorciato, mentre il faro in posizione ribassata è avvolto da un rastremato cupolino in alluminio nero. Gli steli della forcella, infine, sono protetti da classici soffietti in gomma.