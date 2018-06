Il Salone dell'Auto di Parigi si amplia con il Mondial de la Moto

ROMA - Dopo le sporadiche presenze delle ultime edizioni, le due e le tre ruote tornano quest'anno in massa al Motor Show di Parigi: la manifestazione biennale transalpina, in programma dal 4 al 14 ottobre, prevede infatti per il 2018 la contemporanea organizzazione del Mondial de la Moto che occuperà un intero padiglione della fiera, il numero 3. Per il Salone francese, nato nel 1898 e che quest'anno celebra i 120 anni, si tratta di un ritorno alle origini: dal 1901 al 1986, infatti, la kermesse transalpina ha ospitato ininterrottamente sia le due sia le quattro ruote.



Con questa novità le intenzioni degli organizzatori sono di riempire gli spazi lasciati liberi dalle defezioni annunciate da vari Costruttori automobilistici. A oggi, infatti, sono 14 le Case automobilistiche che hanno fatto sapere che disertanno la kermesse che è la più visitata al mondo (1.072.697 i biglietti staccati nel 2016). Si tratta di Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Ford, Infiniti, Jeep, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru, Volkswagen e Volvo. Rispetto al passato, quindi, saranno completamente riviste le piantine della rassegna che prevede in contemporanea anche una terza esposizione, dedicata alla mobilità in tutte le sue forme, il Mondial de la Mobilité.