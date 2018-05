Alla World Ducati Week festa per i 25 anni dell'icona Monster

ROMA - Procedono a ritmo da Gran Premio i preparativi per la prossima edizione della World Ducati Week (WDW) che si svolgerà dal 20 al 22 luglio al circuito Marco Simoncelli di Misano e che accoglierà migliaia di appassionati clienti Ducati provenienti da tutto il mondo. La decima edizione della WDW sarà anche l'occasione per celebrare il primo quarto di secolo dal debutto della Monster, la moto sportiva naked per eccellenza. Il grande evento vedrà lo svolgimento del tradizionale concorso dedicato alle Ducati custom create dagli appassionati di tutto il mondo e che per il 2018 sarà riservato alla Monster.



All'interno di Misano sarà allestito anche un Monster Village, uno spazio esclusivo dove sarà possibile rivivere tutta l'epopea di questa icona nella gamma Ducati, partendo dalla Monster 900 del 1993. Come ogni anno l'evento sarà organizzato in stretta collaborazione con i 266 Desmo Owners Clubs (DOCs) che in 59 nazioni raggruppano quasi 36mila appassionati della marca di Borgo Panigale. In attesa di accendere i motori e ascoltare il 'canto' dei motori Desmo, Ducati regala al mondo degli appassionati la colonna sonora dell'evento.



La colonna sonora dell'evento