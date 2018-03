Yamaha amplia gamma T-Max con SX Sport Edition

ROMA - Con SX Sport Edition la Yamaha introduce sul mercato italiano una nuova variante più dinamica del suo scooter T-Max.



Caratterizzato da un look e da un equipaggiamento specifico, che tra l'altro include lo scarico firmato dalla Akrapovic, la nuova versione basata sul modello 2018 è in arrivo nelle concessionarie della Casa dei Tre Diapason nel corso di marzo.



Equipaggiato con un bicilindrico raffreddato a liquido di 530 cc, T-Max SX Sport Edition si riconosce per il parabrezza fumè dal profilo filante. Con il porta targa in alluminio accentua le linee aggressive della carena. Altro elemento distintivo, insieme al colore argento, lucido od opaco, è appunto il nuovo scarico che promette sonorità emozionanti: è dotato di una cover in carbonio con impresso lo speciale logo identificativo del modello. La forcella di tipo motociclistico presenta steli dorati mentre i cerchi sono blu. L'equipaggiamento di serie comprende il sistema D-Mode a 2 livelli: si tratta di un dispositivo elettronico che permette al pilota di scegliere la mappatura dell'erogazione del motore ora per un utilizzo più cittadino ora per una guida più dinamica.



Sono standard anche il controllo di trazione (TCS) e l'impianto di antibloccaggio dei freni (ABS).



La strumentazione TFT è di tipo monocromatico e l'avviamento è senza chiave. "Il blocco elettrico del cavalletto centrale - sottolineano da Yamaha - contribuisce a rendere più difficili i furti mentre l'esclusiva app My TMAX Connect permette ai proprietari di accedere a informazioni sulla localizzazione dello scooter. Grazie al sensore GPS di serie si può attivare e disattivare il blocco motore, oltre ad accedere alle funzioni di 'geofencing' e di gestione del furto".



Come il resto della gamma questa nuova proposta nasce su un telaio compatto in alluminio e prevede la forcella a doppia piastra con steli rovesciati e una sospensione posteriore a leveraggi progressivi.