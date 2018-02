Venduta all'asta per 1mln dollari, una Vincent è moto più cara a mondo

ROMA - Con un prezzo finale di 929 mila dollari (753 mila euro) che, aggiunti i diritti d'asta, ha superato il milione, una rara e perfettamente conservata Vincent Black Lightning del 1951 ha conquistato il titolo di moto più cara al mondo tra quelle vendute ad una asta pubblica. La due ruote britannica, una delle 19 ancora esistenti sulle 30 prodotte dalla Vincent di Stevenage e poi esportata in Australia, ha battuto il precedente primato, quello della Cyclone del 1915 appartenuta all'attore Steve McQueen e venduta nel 2015 a 775mila dollari. La moto è appartenuta al pilota Jack Ehret che la utilizzò per stabilire il record di velocità su due ruote dell'Australia toccando nel 1954 le 141,5 miglia all'ora, cioè 228 km/h. L'asta che ha visto protagonista questa moto è stata organizzata da Bonhams e si è svolta al Rio Hotel and Casino di Las Vegas, nell'ambito di diversi eventi dedicati per una intera settimana al mondo delle moto. Significativa anche l'asta di Mecum, denominata Las Vegas Motorcycle Auction, che ha visto in vendita ben 1.700 rarità a due ruote di cui il 90% sono passate di mano.