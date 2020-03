Continental: certificazione test DLG per pneumatici agricoli

Primato per i pneumatici Continental TractorMaster che sono risultati vincenti nei test condotti dalla German Agricultural Society (DLG) in termini di performance, consumo di carburante, efficienza di copertura del terreno e comfort di guida. Gli pneumatici Continental TractorMaster sono stati sottoposti ai test previsti dal programma di prove 'Performance Review in Premium Class', eseguito dal DLG, in seguito ai quali sono stati ufficialmente insigniti della certificazione, emessa a novembre 2019.



La serie di test condotti dal DLG include test di efficienza in varie applicazioni. I test hanno dimostrato che il consumo di carburante dei mezzi equipaggiati con TractorMaster è risultato significativamente inferiore rispetto alla media dei pneumatici sottoposti a test. Uno dei punti di forza dei pneumatici Continental risulta essere la combinazione tra consumo di carburante e copertura di terreno, calcolata in ettari all'ora: in questo contesto gli pneumatici TractorMaster fanno il loro lavoro il 3% più velocemente di quanto non lo facciano gli pneumatici che si sono classificati al terzo posto di questa graduatoria. Gli pneumatici agricoltura Continental hanno anche dimostrato una migliore efficienza in termini di conversione della potenza del motore in forza trattiva.



Gli pneumatici sono stati testati anche negli spostamenti stradali sia a pieno carico che a carico parziale, nelle condizioni specificate dal ciclo DLG PowerMix (36 km con diverse pendenze del terreno). In questa fase si sono evidenziati una bassa resistenza al rotolamento e uno slittamento minimo su terreni in pendenza con un impatto positivo sulle performance generale del veicolo.



Nei risultati globali dei test, gli pneumatici TractorMaster superano nettamente i competitor in tutte le categorie delle prove affrontate; in particolare il basso consumo di carburante nell'utilizzo agricolo. La carcassa flessibile è realizzata con una nuova tipologia di nylon e la tecnologia costruttiva del battistrada e consente di prolungare la durata utile degli pneumatici, assicurando allo stesso tempo il massimo comfort negli spostamenti stradali. Come l'intera gamma agricoltura Continental è prodotto nello stabilimento di Lousado in Portogallo, dove vengono realizzati anche i pneumatici UHP per auto Continental.