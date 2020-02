Mercedes Actros, consumi bassi grazie a migliore aerodinamica

Consumi ridotti fino al 5%, rispetto alla generazione precedente, per un'efficienza al top: tutto grazie ad un miglioramento dell'aerodinamica. È questo il risultato ottenuto da Mercedes Benz sul nuovo Actros.



In particolare, nel caso del trasporto a lungo raggio, ad esempio, dal 2011 al 2019 è stata registrata una riduzione anche del 15%. Il nuovo Actros prosegue su questa stessa strada, facendo registrare fino al 3% in meno in autostrada ed addirittura fino al 5% nel trasporto extraurbano. Il merito di questi consumi più contenuti va attribuito oltre alla gestione ottimizzata del Tempomat e del cambio da parte del Predictive Powertrain Control (PPC) nonché ai nuovi rapporti al ponte, anche ai miglioramenti a livello aerodinamico apportati alla cabina di guida del truck.



A giocare un ruolo centrale, in questo senso, è il fattore aerodinamico: nel caso di uno degli attuali truck dotato di cabina avanzata ed impiegato nel trasporto a lungo raggio sul territorio europeo, circa un terzo dell'energia meccanica disponibile viene utilizzata per vincere la resistenza aerodinamica. E nel caso del nuovo Actros ciò equivale a dire che le MirrorCam, che hanno sostituito i tradizionali specchi retrovisori, contribuiscono da sole a ridurre i consumi totali del nuovo Actros fino all'1,5%. Un contributo analogo è dato anche dai nuovi deflettori di forma concava della cabina di guida.



Questi miglioramenti sono il frutto di test eseguiti nella galleria del vento della Daimler AG di Untertürkheim, dove gli ingegneri hanno simulato le condizioni dei flussi dell'aria sul truck con l'obiettivo di ottimizzare il coefficiente Cx, cioè il coefficiente di resistenza aerodinamica, e di conseguenza, i consumi. Le prove eseguite nella galleria del vento hanno fornito importanti indicazioni soprattutto per quanto riguarda le MirrorCam: da un lato ai fini della forma aerodinamica dei due bracci delle telecamere e dall'altro relativamente al posizionamento degli stessi sul lato destro e sinistro della cabina di guida. Contrariamente agli specchi tradizionali, infatti, sul nuovo Actros i bracci sono fissati sul telaio del tetto.