OpelConnect, con nuovi servizi più sicurezza ed assistenza

Arrivano nuovi servizi in aggiunta per 'OpelConnect', il sistema integrato di sicurezza della casa tedesca. Se dall'estate del 2019 chi acquista una nuova Opel può già viaggiare sapendo di poter effettuare chiamate di emergenza e chiedere assistenza, si aggiungono ora molti altri servizi targati OpelConnect, come il monitoraggio del veicolo e relative informazioni e la navigazione LIVE (se la vettura è equipaggiata con navigatore). I proprietari dei nuovi modelli elettrici Corsa-e e Grandland X versione ibrida plug-in possono inoltre verificare il livello di carica della batteria con OpelConnect e l'app per smartphone 'myOpel', o programmare l'accensione del climatizzatore e l'orario di ricarica con il telecomando. In questo modo, i veicoli elettrici Opel possono essere comodamente scongelati e riscaldati d'inverno, oppure raffrescati d'estate Come si accede ai servizi OpelConnect? Quando si acquista una nuova vettura, nella maggioranza delle versioni OpelConnect è standard. Per le rimanenti versioni i clienti possono ordinare la relativa box a un costo aggiuntivo a partire da 300 euro (IVA inclusa in Italia). In alternativa, possono equipaggiare il veicolo nuovo direttamente con i sistemi di infotainment Navi 5.0 IntelliLink, Multimedia Navi o Multimedia Navi Pro, dove OpelConnect è inclusa. La box e i servizi OpelConnect sono disponibili su diversi modelli Opel, da Corsa a Crossland X, Grandland X, Combo Life e Combo Cargo, Zafira Life e Vivaro.



Alcuni servizi, come eCall, richiesta di assistenza, monitoraggio del veicolo e funzione telecomando per i veicoli elettrificati, sono compresi in OpelConnect a titolo gratuito.



Il servizio di Navigazione LIVE3, invece, consente (per tre anni dall'attivazione) di avere informazioni sul traffico in tempo reale, per rilevare rapidamente, e quindi evitare, eventuali ingorghi. Il sistema suggerisce percorsi alternativi e calcola l'ora di arrivo. Fornisce anche informazioni sulle strade particolarmente trafficate, in modo da poter scegliere un percorso meno affollato. Tra gli altri servizi vi sono le informazioni sui prezzi del carburante lungo il percorso, l'eventuale disponibilità di parcheggi e i relativi costi, le previsioni meteo e i punti di interesse come ristoranti e hotel (o, nel caso dei modelli elettrici, la disponibilità di stazioni di ricarica). OpelConnect e Free2Move offrono poi altri servizi in opzione, a pagamento e specifici per Paese. Si va dalla funzione Charge my Car con trip planner e tessera per la ricarica dei veicoli elettrici, a servizi concepiti specificamente per i clienti aziendali. Charge My Car consente di accedere a migliaia di colonnine di ricarica in tutta Europa attraverso l'app Free2Move. Per rendere ancora più semplice la scelta della giusta colonnina di ricarica, Free2Move le seleziona anticipatamente in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità e al prezzo di carica.