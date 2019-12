Bmw: è ufficiale, arriva Android Auto da luglio 2020

Novità sul fronte tecnologico per Bmw, sulle cui vetture arriva anche il sistema Android Auto. Se la decisione era attesa, ora c'è l'ufficializzazione da parte della casa tedesca: Android ci sarà, il collegamento sarà wireless e sarà disponibile per i veicoli con il sistema BMW Operating System 7.0. Android Auto sarà quindi disponibile anche sulle vetture del marchio tedesco, a partire dalla metà del 2020 e grazie a questo aggiornamento, i possessori di uno smartphone Android potranno collegarlo al sistema di infotainment dell'auto per utilizzarlo anche mentre sono al volante. Il collegamento avverrà in modalità wireless, quindi senza fili, come in molti si aspettavano da tempo dalla casa tedesca.

"Molti dei nostri clienti hanno sottolineato l'importanza di disporre di Android Auto all'interno di una BMW - ha commentato a proposito Peter Henrich, Senior Vice President Product Management BMW - per l'utilizzo sicuro di una serie di caratteristiche familiari di smartphone Android senza essere distratti dalla strada, oltre alle funzioni e ai servizi di Bmw". Fino ad oggi le vetture dell'elica supportavano solamente Apple CarPlay, utile quindi per gli utenti iPhone, mentre gli altri potevano utilizzare il loro cellulare solo con il collegamento Bluetooth per le telefonate. Ora, con Android Auto, sarà possibile utilizzare lo smartphone tramite lo schermo centrale, anche per la musica, i contenuti multimediali, le app di messaggistica e quelle di navigazione. Inoltre, Android Auto sarà integrato direttamente nell'abitacolo digitale di Bmw, così che i clienti potranno visualizzare tutte le informazioni non solo sul display di controllo centrale, ma anche in forma adattata nel display informazioni del quadro strumenti, così come sull'head-up display. Android Auto in versione Bmw verrà presentato per la prima volta dal vivo al Consumer Electronics Show (CES) 2020, il prossimo gennaio a Las Vegas, mentre sarà disponibile da luglio 2020 per tutti i veicoli con Bmw Operating System 7.0.