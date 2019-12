Continental-Rigomma, accordi su soluzioni per truck

Continental e Rigomma - azienda specializzata in pneumatici truck - hanno incontrato più di 20 titolari delle maggiori flotte lombarde per parlare degli scenari futuri del mondo dei trasporti di merci e persone. Nel corso dell'incontro, Continental e Rigomma hanno illustrato l'evoluzione dei prodotti e dei servizi messi a disposizione delle flotte di veicoli pesanti, con particolare focus sulle soluzioni digitali e sul network BestDrive Professional.



''La partnership con Continental - dichiara Francesco Levorato, titolare di Rigomma - si fonda sulla convinzione che ascoltare le aziende presenti sul territorio sia un fattore distintivo fondamentale per poter dar vita ad uno sviluppo sostenibile in un settore strategicamente importante per il nostro paese quale quello dei trasporti su strada. Per questo abbiamo voluto ribadire, insieme aContinental, che qualità, sostenibilità e innovazione possono andare di pari passo nell'offerta di servizi e prodotti per le aziende di trasporto, con l'obiettivo di favorire la loro evoluzione (in particolare con le soluzioni digitali) e la modernizzazione dell'intero settore''.



Le due aziende hanno illustrato soluzioni digitali, ed in particolare ContiConnect, piattaforma digitale per il monitoraggio degli pneumatici. ContiConnect consente di massimizzare l'efficienza delle flotte e di inviare messaggi di allarme se la pressione degli pneumatici si discosta dal valore stabilito. Grazie a queste informazioni, la flotta beneficia di un numero ridotto di breakdown, di costi di manutenzione più bassi e di un aumento della produttività, con la conseguente creazione di valore. ContiConnect permette ai fleet manager di agire in maniera proattiva, senza dover risolvere in modo reattivo problemi relativi non solo ad un unico veicolo ma a flotte intere.



La partnership con Rigomma è stata inoltre l'occasione per presentare il network BestDrive Professional, di cui Rigomma fa parte. BestDrive Professional è la rete di Continental che racchiude sia l'esperienza retail di BestDrive nel mondo vettura, network internazionale costruito in 20 anni di attività in tutto il mondo, sia le competenze e leadership tecnologica del gruppo tedesco.