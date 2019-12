Tim: Monza il primo autodromo 5G

Lo sviluppo del 5G in Lombardia rende il Monza Eni Circuit il primo autodromo 5G. La demo live, nel corso del Monza Rally Show 2019 è l'occasione per fare il punto sui piani di copertura.

"Chiuderemo quest'anno con due comuni in più, Genova e Ferrara, rispetto al piano: 50 distretti industriali, 30 località turistiche, 30 progetti verticali nel 2019 e nel 2021 - spiega Antonio Cirillo responsabile marketimg&digital factory - al netto delle accelerazioni che pensiamo di poter realizzare, il 5G arriverà in 120 città, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e su 200 progetti dedicati verticali". Cirillo, allerta centro di un teatro olografico, usato per la prima volta per una conferenza stampa, punta poi il focus sulla Lombardia dove da domani TIM accenderà il 5G anche a Brescia.

Altra tappa significativa è Milano dove sono stati già installati oltre 60 nodi 5G e prevede di arrivare a 100 nodi entro la fine di dicembre, è raddoppiarli nel corso del 2020.

Nei primi mesi dell'anno prossimo Inoltre verranno interessate dai piani di attivazione anche Bergamo, Como e Varese. "Il 5G apre un mondo incredibile anche per la pa - sottolinea il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala - tra le applicazioni più interessanti wuelle per la santità e il driverless che con Aci, Comune di Monza e Autodromo vogliamo sperimentare proprio qui".(ANSA).