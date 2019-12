Skoda, a Praga stazione ricarica sfrutta tecnologia a volano

Skoda Auto DigiLab avvia a Praga una sperimentazione che prevede un'innovativa stazione di ricarica rapida capace di sfruttare la tecnologia a volano per offrire il doppio della potenza elettrica garantita dalla rete nazionale.



La stazione di ricarica è situata alPrague Exhibition CentrediLetanyedè unica nel suo genere (la terza di questo tipo al mondo). È stata sviluppata daChakratec, start-up israeliana scoperta daSkoda Auto DigiLab Israelche è entrata a far parte del network di partnership create dal brand per promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità.



''La collaborazione con Chakratec dimostra come le idee innovative possano trasformarsi in progetti reali. La decisione di sperimentare il primo Kinetic Power Booster a Praga mostra quanto Skoda stia lavorando con determinazione alla definizione di nuove soluzioni in fatto dimobilità elettrica'' ha commentato Andre Wehner, Chief Digital Officer di Skoda Auto.



Il sistema Kinetic Power Booster, sviluppato da Chakratec, permette di portare laricaricaad alta capacità anche in zone non coperte da una rete elettrica adeguata. Il sistema è progettato per assorbire i picchi dicorrentedellaretea cui è collegato, accelerando un volano interno e conservando l'elettricità sotto forma dienergia cinetica. Quando un veicolo elettrico viene collegato allastazione di ricarica, il Kinetic Power Booster rilascia la propria energia arrivando a raddoppiare la potenza concessa dalla rete elettrica nazionale. Diversamente dallestazioni di ricaricache sfruttano accumulatori a batteria, la capacità espressa è sempre costante.



IlKinetic Power Booster è composto al suo interno da dieci volani che operano in un ambiente sotto vuoto, in modo da mantenere costante il movimento innescato dall'immissione dienergiaelettrica. Quando un'auto elettrica viene connessa al sistema per la ricarica, i volani cedono la loroenergia cinetica, che va ad aggiungersi a quella fornita normalmente dalla rete, e di conseguenza rallentano. Dopodiché, quando la ricarica dellabatteriadell'auto è completata, i volani riescono a riprendere velocità per essere nuovamente pronti ad erogare la potenza di100kW, processo per il quale sono sufficienti45 minuti.



Ogni stazione di ricarica basata su questo sistema ha una vita utile stimata di 200.000 cicli di carica/scarica, che corrispondono a unutilizzo di circa 20 anni. IlKinetic Power Booster è stato pensato per essere installato inizialmente all'interno delle concessionarie o nei centri commerciali, ma le sue applicazioni possono essere molteplici. In questa fase iniziale di lancio etest a Praga, l'utilizzo della stazione sarà gratuito, successivamente saranno definite le tariffe ufficiali.