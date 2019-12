Heritage Parts, progetto per far rivivere auto del passato

Al via progetto condiviso tra FCA Heritage e Mopar, che riporta alla luce i ricambi originali per vetture d'epoca. 'Heritage Parts', questo il nome della nuova linea di ricambi per vetture classiche fedelmente riprodotti, parte con uno dei modelli più iconici della storia di FCA: da oggi infatti sono disponibili i paraurti anteriore e posteriore della Lancia Delta HF Integrale e della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione.



I ricambi vengono prodotti dagli stampi originali, custoditi da FCA Manufacturing e ora tornano a nuova vita, dopo le necessarie operazioni di ripristino, nello stabilimento FCA di Grugliasco. In particolare, i paraurti sono forniti non primerizzati in quanto i materiali non richiedono l'operazione di flammatura. La sabbiatura, prima della verniciatura, è a cura del cliente.



Avvalendosi di stampi e materiali originali, quindi, l'offerta di Mopar e FCA Heritage garantisce il montaggio dei ricambi e consente alle vetture di poter circolare su strada nel pieno rispetto delle regole omologative.



I paraurti della Lancia Delta HF Integrale sono ordinabili presso la rete autorizzata FCA oppure direttamente sul Mopar Store, dedicato ai clienti privatidove acquistare accessori e ricambi.



I paraurti della versione Integrale Evoluzione sono già ordinabili mentre l'ordinabilità dei paraurti della versione Integrale partirà dal prossimo 9 dicembre.