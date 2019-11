JLR, evoluzione servizi connettività direttamente in auto

Nell'ambito della continua evoluzione dei servizi connessi, ogni nuovo modello Jaguar e Land Rover è oggi equipaggiato di serie con capacità SOTA (Software Over The Air). Questo consentirà ad ogni cliente di ricevere i futuri aggiornamenti del software direttamente dal veicolo - senza doversi recare in concessionaria - inclusi i sistemi di infotainment Touch Pro e Touch Pro Duo più recenti, entrambi i quali comprendono lo Smartphone Pack con Apple CarPlay di serie e senza spese di abbonamento. I più recenti software di infotainment, Touch Pro e Touch Pro Duo, includono ora lo Smartphone Pack - con Apple CarPlay e Android Auto - ove applicabile nei singoli mercati - di serie e senza spese di abbonamento.



Jaguar Land Rover offre inoltre a circa mezzo milione di clienti in tutto il mondo la capacità SOTA e gli upgrade degli infotainment Touch Pro e Touch Pro Duo - con Smartphone Pack.



Questi upgrade omaggio sono compatibili con la maggior parte dei veicoli dal MY 2016 in avanti.



Mentre lo Smartphone Pack consente di usare le app compatibili sul proprio smartphone - come lo streaming musicale, la navigazione e la dettatura di testi - tramite il touchscreen del veicolo, le ultime versioni del software Touch Pro e Touch Pro Duo sono più rapide e intuitive.



Dopo l'upgrade i clienti potranno ricevere tutti gli aggiornamenti futuri degli infotainment senza doversi recare in Concessionaria. Il nuovo software sarà scaricabile con una micro-SIM card o con una connessione Wi-Fi. I clienti dei modelli 2019-2020 troveranno le funzioni SOTA già integrate nei loro sistemi di infotainment.