Da Dezent nuovo cerchio dedicato a impieghi invernali

Con il Tipically Winter la Dezent propone un nuovo modello di cerchio in lega pensato per impieghi invernali. Importato dall'Alcar, il TW è destinato a equipaggiare vetture di media cilindrata. Proposto con dimensioni da 15 a 18 pollici, attacco a 4 e 5 fori, ha un design a cinque razze ed è ordinabile in due colorazioni: nero diamantato e argento. E' progettato per montare lente e bulloneria originale.



Per le sue caratteristiche è adatto per essere montato sia su auto compatte come la Volkswagen Golf, la Ford Focus, la Mercedes Classe A sia per auto di fascia media come le Bmw Serie 3 e Serie 5, la Volkswagen Passat, la Mercedes Classe E e l'Audi A6. "Con un aspetto dinamico e un design simile a un'elica - spiegano da Alcar - il Dezent combina un effetto turbina, per una ruota perfettamente resistente a neve e sale stradale. Con un carico fino a 750 kg, copre un'ampia gamma e si rivolge agli automobilisti attenti al prezzo".