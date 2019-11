Continental ad EICMA con sei nuovi pneumatici per moto

Continental lancia ad EICMA sei nuovi pneumatici moto. Per i più sportivi arriva il nuovo ContiSportAttack 4, successore del ContiSportAttack 3 che si presenta offrendo una superficie di contatto aumentata, consentendo così angoli di piega maggiori rispetto al suo predecessore. Caratteristiche come aderenza, precisione e maneggevolezza sono state ottimizzate e il nuovo prodotto definisce nuovi standard di eccellenza grazie alla mescola BlackChili di Continental. Per i clienti più sportivi il brand di Korbach inserisce in portafoglio l'hypersport stradale ContiRaceAttack 2 Street: uno pneumatico da competizione utilizzabile su strada così maneggevole che può affrontare anche il traffico di ogni giorno.



Sostituisce il ContiRaceAttack Competition Endurance. Inoltre per i motociclisti che amano gli pneumatici super sportivi e che si sentono a casa solo in pista, arriva il ContiRaceAttack 2, con le sue caratteristiche senza compromessi, nelle due mescole morbida e media, che garantiscono il top delle performance in gara con pressione di gonfiaggio ridotte e l'uso delle termocoperte. Per gli amanti dell'offroad che devono comunque strizzare un occhio alla strada, la quarta novità in lizza per il 2020 è il TKC 70 Rocks, uno pneumatico posteriore senza fascia centrale liscia, che presenta una tassellatura su tutta la superficie del battistrada. È una via intermedia tra il TKC 80 e il TKC 70, in grado di garantire ottime performance nell'utilizzo no-limits in off, migliorando il comportamento su strada del classico tassellato di Korbach. Infine per gli stradisti, l'altra novità 2020 è rappresentata dal ContiRoad, vera e propria avanguardia degli pneumatici sportivi da turismo. Il nuovo arrivato si colloca tra il ContiRoadAttack 3 e il precedente modello di generazione 2.



La versione EVO esce di produzione, mentre il ContiMotion rimane in portafoglio. Per le medie e piccole cilindrate, Continental presenta il ContiStreet, uno pneumatico a tele incrociate completamente nuovo che sostituisce il ContiGo! (City). Come il ContiRoad, il nuovo ContiStreet trae le proprie origini dal pluripremiato ContiRoadAttack3, il campione stradale radiale di casa Continental. Entrambi offrono affidabilità, massimo grip su strada e lunga durata.