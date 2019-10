Ford Transit Nugget, sempre connessi con il FordPass Connect

Il Transit Nugget, entra nel mondo dei veicoli Ford connessi, grazie all'introduzione, a bordo, del modem FordPass Connect, che permette l'accesso a Internet fino a 10 dispositivi, con un raggio d'azione entro 15 metri di distanza dal veicolo.



"L'introduzione a bordo del Fordpass Connect, rende il Transit Nugget ancora più simile a una casa (seppur fuori casa!), garantendo divertimento online o lavoro da remoto, sia per chi è in vacanza sia per chi conduce uno stile di vita da "nomade digitale'', ha dichiarato Hans Schep, Direttore Generale Veicoli Commerciali Ford Europa.



Inoltre, il Transit Nugget è dotato di tecnologie di assistenza alla guida che includono l'Adaptive Cruise Control, il Lane Keeping Aid e il Blind Spot Information System with Trailer Tow. L'Active Park Assist aiuta a introdurre il Transit Nugget nei parcheggi paralleli e perpendicolari, mentre è il guidatore a gestire l'accelerazione e la frenata.



A completamento, il Nugget è equipaggiato con il motore diesel Ford EcoBlue 2.0 che offre una nuova e più potente variante da 185 CV, disponibile sia con cambio manuale sia automatico. Il motore diesel EcoBlue da 130 CV è stato ottimizzato per migliorarne l'efficienza nei consumi fino al 7%, secondo i dati Ford basati su un ciclo di guida reale.