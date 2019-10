Autostrade, nei primi 4 mesi 2019 aumenta traffico tir

Nel primo quadrimestre del 2019 il traffico di veicoli pesanti in autostrada è aumentato del 3,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello stesso periodo dell'anno, il traffico di veicoli leggeri in autostrada è cresciuto dell'1,5% rispetto al 2018. Il risultato cumulato dei dati relativi al traffico di veicoli leggeri e pesanti in autostrada da gennaio ad aprile 2019 vede un aumento totale dell'1,9% rispetto al 2018. È quanto emerge da un'elaborazione di Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) resa nota dal Centro Ricerche Continental Autocarro.



''La crescita del traffico in autostrada - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Tires di Continental Italia - segnala un corrispondente aumento delle attività di trasporto di merci e persone. Continental mette a disposizione delle flotte di veicoli pesanti una gamma completa di prodotti e servizi che possono supportarle a rendere più efficiente la propria attività''.