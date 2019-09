Chauffeur automatico, Spotify e Karaoke da viaggio per Tesla

Dal primo ottobre la Tesla inizierà a rilasciare negli Stati Uniti la versione 10.0 del software di gestione dei suoi veicoli. Tra le novità introdotte ne spiccano alcune di tipo tecnico e altre prettamente ludiche. Fra le prime da segnalare il sistema di chaffeur automatico denominato 'Smart summon', che permette di richiamare la vettura posteggiata e di farla arrivare nel punto in cui si trova il guidatore con nessuno al volante. Per motivi di sicurezza, la macchina si muove a una velocità massima di 8 km/h e il dispositivo funziona solo a patto che il possessore del veicolo sia a una distanza tale da poterne vedere personalmente il movimento.



Per quanto riguarda l'entertainment gli spunti interessanti introdotti con la release 10.0 sono davvero molti, a cominciare dalla disponibilità di Spotify e del suo ampio catalogo di canzoni per il sistema multimediale di bordo. Tra l'altro l'app permette di realizzare delle compilation. Per chi ama canticchiare al volante, la bella notizia si chiama Caraoke, un Karaoke da viaggio che permette a chi si trova a bordo di divertirsi cantando durante gli spostamenti. Da avviare, invece, a vettura rigorosamente ferma è il nuovo videogioco Cuphead, disponibile in catalogo con l'aggiornamento del software, insieme al Tesla Theater. Quest'ultimo nuovo programma permette di vedere film, programmi tv e video con una qualità del suono ad alta fedeltà, di tipo 'immersivo'. Da segnalare, infine, il debutto nel sistema di comunicazione di bordo delle funzionalità 'mi sento fortunato' e 'mi sento affamato' che offrono suggerimenti su ristoranti e attrazioni disponibili nelle aree che si stanno attraversando in auto.