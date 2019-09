Auto: a Torino laboratorio di ricerca sui freni del futuro

Nasce un laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei freni per auto. L'accordo, che prevede una collaborazione tra mondo accademico e industria, è stato firmato dal rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Ajani, dal Chief Innovation Officer di Itt Italia, Luca Martinotto e dal vice-rettore per il Trasferimento tecnologico e presidente dell'Incubatore 2I3T, Silvio Aime. Avrà uno spazio dedicato di 80 mq presso una delle due sedi dell'Incubatore 2i3T, in cui sono già ospitate diverse start up innovative.

Il Joint Lab UniTo-Itt nasce con una dotazione importante di risorse. Saranno più di 15 le figure di elevata professionalità (di cui 10 ricercatori), provenienti da UniTo e Itt, che contribuiranno alle attività di ricerca nei primi tre anni.

Avranno profili eterogenei per coprire tutte le competenze richieste: chimici, fisici, informatici, matematici, ingegneri.

L'investimento iniziale per lo start up del laboratorio supera i 500.000 euro e servirà per finanziare il personale, l'allestimento dei locali e la dotazione di strumentazione di ricerca. Ulteriori risorse verranno reperite con la partecipazione a progetti finanziati, dove UniTo e Itt hanno un'esperienza di collaborazione già ben collaudata.