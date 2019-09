Salone Francoforte 2019, Brembo presenta pinza per supercar

Brembo presenta allo IAA DyademaTM, la nuova pinza freno esclusiva per le supercar più performanti, la più avanzata che il costruttore abbia mai messo in produzione per le auto stradali. Un vero e proprio gioiello tecnologico che ha tutte le caratteristiche tecniche e di design di un prodotto destinato a superare il resto e a portare la sua superiorità alla prossima generazione di supercar. DyademaTM è una pinza monoblocco a 6 pistoni in alluminio con un'innovativa tecnologia di raffreddamento ad aria, realizzato in fase di fusione. La pinza integra un condotto di raffreddamento che aumenta il flusso d'aria intorno alle pastiglie dei freni e, grazie a questa ventilazione forzata, funziona a temperature più basse e quindi garantisce prestazioni migliori e più costanti. L'aumento del flusso d'aria riduce la temperatura del fluido freni fino al 15% rispetto ad una pinza standard, consentendo al sistema di mantenere la massima efficienza frenante. DyademaTM rappresenta la pinza freno con la miglior capacità di raffreddamento mai prodotta da Brembo, con conseguente incremento delle prestazioni e riduzione dello spazio di frenata. La caratteristica del prodotto è una evoluzione della ricerca Brembo per la massima prestazione ed è esempio di collaborazione tra fornitore e casa automobilistica, per ottenere un prodotto innovativo e con un design integrato nella vettura. Nello sviluppo della nuova pinza, Brembo afferma il proprio Dna di sperimentatore e ricercatore di soluzioni che continuano ad elevare i già elevati standard dei prodotti dell'azienda. La pinza è una combinazione di innovazione e prestazioni, puro divertimento e tecnologia, con dettagli di design in linea con lo stile delle precedenti pinze ad alte prestazioni. Al motor show tedesco il marchio lancia Brembo Stile, un'unità dove condividere stile, approcci e metodologie, in cui proporre attività nuove e creative, coniugando il Dna d'innovazione tecnologica proprio di Brembo con il design e lo stile dei nuovi linguaggi estetici, sviluppando ulteriormente l'identità del marchio. Per lo IAA, Brembo ha inoltre ideato un nuovo allestimento che invita il visitatore a immergersi in un'esperienza unica, fatta di immagini, suoni e colori che raccontano il mondo del racing, della performance, della tecnica e dello stile. Una video installazione porta lo spettatore a sentire la passione che spinge Brembo nella sua continua evoluzione e ricerca stilistica. Differenti linguaggi espressivi danno forma a questo percorso, per vivere le diverse anime che Brembo, nella sua complessità, racchiude: colpi di luce e rappresentazioni digitali svelano le forme minimali e aggressive del design dei prodotti e si susseguono a un ritmo accelerato ed evidenziato da una musica composta da sonorità forti e coinvolgenti. Nella video installazione, che sancisce il lancio di Brembo Stile, compaiono una serie di parole chiave che, insieme alle immagini, comunicano al pubblico in modo innovativo le differenti attività e le linee guida dei nuovi progetti: dalla ricerca di mercato a quella stilistica, dai bisogni del cliente all'enfasi sugli aspetti innovativi, dal posizionamento all'identificazione dei codici ed alfabeti da utilizzare. I progetti di Stile di un nuovo prodotto sono molto articolati e nel video vengono presentate forme, linee e colori di alcuni prodotti recenti, che ben si prestano a trasmettere la grande capacità innovativa di Brembo, anche dal punto di vista stilistico.