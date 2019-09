Da Nokian Tyres pneumatici con sensori digitali integrati

Il costruttore finlandese di pneumatici Nokian Tyres ha annunciato il lancio a breve sul mercato del sistema digitale Intuitu per il monitoraggio tramite app delle condizioni di utilizzo delle gomme. Il debutto di questa soluzione tecnologica che promette di incrementare la sicurezza di guida e ottimizzare il consumo del battistrada è previsto in novembre, alla fiera Agritechnica. La commercializzazione avverrà nel 2020, inizialmente con applicazioni per mezzi agricoli. Non è, però, difficile intuirne le potenzialità di sviluppo in campo automobilistico, soprattutto con il crescente avvento dei sistemi di assistenza alla guida con cui il dispositivo della multinazionale scandinava potrebbe in futuro comunicare.



Il sistema Nokian Tyres Intuitu combina pneumatici intelligenti dotati di sensori, con un'applicazione mobile che registra i dati catturati. Inizialmente sarà in grado di mantenere l'utente informato circa la pressione e la temperatura di esercizio delle coperture. Attraverso Internet potrà fornire indicazioni utili ad aiutare la manutenzione della flotta, per ottenere il miglior chilometraggio da qualsiasi investimento sullo pneumatico. I dati verranno registrati su banca dati di tipo 'Cloud' per poter essere consultati da remoto, via Internet, anche in un secondo tempo.



Da Nokyan Tyres sottolineano: "I veicoli che guidiamo o con cui lavoriamo stanno accrescendo il tasso di digitalizzazione - dalla gestione della flotta e della diagnostica da remoto, alla logistica data driven, ai veicoli autonomi, all'IoT e molto altro. Gli pneumatici sono un fattore cruciale per la sicurezza, per un'attività efficiente ed economica. La nostra nuova soluzione rende facile e semplice l'utilizzo dei dati raccolti in tempo reale".



Toni Silfverberg, responsabile vendite e marketing di Nokian Tyres, aggiunge: "Abbiamo mirato a rendere il sistema plug&play.



Basta acquistare gli pneumatici, installare l'applicazione e si è pronti a partire. Il sistema sarà inizialmente disponibile nei prodotti per l'agricoltura e la produzione, ma puntiamo a estendere la digitalizzazione a tutta la gamma di pneumatici commerciali. Infine - sottolinea - se si registreranno i propri pneumatici con Nokian Tyres Intuitu, ci si assicurerà un anno in più di garanzia".