Da Nokian PowerProof e WetProof, pneumatici estivi per suv

I finlandesi di Nokian premono l'acceleratore sul mercato dell'Europa centrale e presentano due pneumatici estivi per SUV, il tipo di vetture a più alto tasso di espansione del continente. Entrambi derivati da prodotti già esistenti per le auto, sono uno più attento alla performance, il PowerProof SUV, e l'altro più vocato alla sicurezza sul bagnato, il WetProof SUV.



Con concretezza scandinava, la Casa - fondata nel 1898 e che ha inventato le gomme invernali - ha deciso di imprimere ora una svolta. Forte di una produzione attuale di venti milioni di pneumatici l'anno, Nokian è già leader nel Paese di provenienza ma le ambizioni espansionistiche si declinano in un importante investimento in Spagna: nel centro del Paese sarà inaugurato entro il 2020 un polo di ricerca e sviluppo il cui fiore all'occhiello è una pista ovale della lunghezza di 8 km. Circa il doppio di Indianapolis, per intenderci. L'obiettivo dichiarato, adesso, è di aumentare del 50% la produzione nei prossimi cinque anni.



Abbiamo testato i due nuovi pneumatici per suv nel Tirolo Austriaco, su strade ricche di curve e tornanti, anche se eccezionalmente senza pioggia. Già nell'aspetto esteriore i due prodotti sono molto differenti, e anche il feeling di guida mostra peculiarità specifiche per ciascuno. Il rumore del rotolamento è quasi inesistente e, soprattutto i PowerProof, tengono l'auto incollata all'asfalto. Leggermente più 'sonori' i WetProof, sicuramente per via del disegno specifico per contrastare l'aquaplaning, ma comunque la sensazione di sicurezza è intatta.



D'altra parte, il PowerProof nasce per una guida d'attacco, con cambi di corsia repentini e in velocità, anche in caso di frenate improvvise. Il Wetproof, invece, punta a un'efficace frenata sul bagnato e una elevata resistenza all'aquaplaning.



Entrambi sono dotati della tecnologia Dual Zone Safety, già vista sui 'fratelli minori' per le autovetture che assicura che la superficie di contatto rimanga stabile e affidabile. La Power Zone caratterizza la spalla esterna dello pneumatico, per un movimento preciso. La Wet Safety Zone, invece, è posta sul lato interno dello pneumatico e massimizza la sicurezza sul bagnato. Le scanalature del flusso trapezoidali dividono la nervatura centrale e la costola più vicina alla spalla interna, mentre il design del fondo della scanalatura previene l'aquaplaning.



Visti la mole e l'utilizzo potenziale dei suv, Nokian ha assemblato entrambi gli pneumatici con una fibra aramidica. Un tessuto di sintesi, cioè, che grazie alla struttura solida e discontinua, conferisce una particolare resistenza in caso di urti improvvisi e tagli.



Il Powerproof SUV punta su maneggevolezza, precisione e stabilità ad alta velocità in autostrada ed ha fianchi in aramide extra resistenti. E' disponibile in 29 modelli da 17 a 21 pollici, con classificazioni di velocità V(240 km/h), W (270 km/h) e Y (300 km/h).



Wetproof SUV nasce con l'obiettivo di offrire un elevato livello di sicurezza su strade asciutte e bagnate e garantire stabilità e comfort anche su strade dissestate. Ha fianchi in aramideper una durata elevata. E' offerto in una gamma di 27 modelli da 16 a 19 pollici, in categorie di velocità H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h) e la "La sicurezza - spiega Jarno Röytiö, Development Manager di Nokian Tyres - è sempre al centro della nostra filosofia di sviluppo prodotto. Sappiamo che gli pneumatici estivi devono essere sicuri ed affidabili dall'inizio della primavera alla fine dell'autunno. Quando abbiamo sviluppato i nostri nuovi modelli per SUV - prosegue - abbiamo posto particolare attenzione alla funzionalità in ogni condizione meteo e in ogni circostanza. I fianchi rinforzati in Aramide offrono tranquillità e protezione eccezionali contro buche e tagli".



La sfida è lanciata, c'è solo da vedere come il mercato saprà coglierla.