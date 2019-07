Da Foxxcube candele per motori 'intelligenti'

Candele per motori "intelligenti", in grado di capire e segnalare quando il loro stato di usura è avanzato e necessitano la sostituzione. Il prodotto, ideato da Foxxcube, azienda insediata in Polo Meccatronica, l'incubatore hi-tech di Trentino Sviluppo, sarà sul mercato nel mese di settembre e verrà prodotto a Rovereto nella sede dell'azienda grazie a macchinari unici in Italia per lavorare metallo, vetro e ceramica. Foxxcube è un'azienda innovativa che ha già importanti commesse internazionali grazie ad accordi con gruppi austro-tedeschi che costruiscono motori per la produzione di energia termica.

Quattro soci (italiani, svizzeri, italo-tedeschi) e cinque dipendenti per competere su un mercato globale molto ristretto ma che premia la specializzazione e l'alta qualità che il know-how e i processi di prototipazione di Polo Meccatronica permettono. La decisione di investire in Trentino, da parte di Foxxcube, è il risultato dell'attività di scouting svolta da Trentino Sviluppo, informa una nota. Foxxcube prevede di produrre a Rovereto 3 mila candele "intelligenti" entro la fine dell'anno. Nel 2020 si punta a circa 15 mila pezzi per un fatturato pari a 1 milione di euro. I clienti sono soprattutto in Germania e Austria: tre aziende produttrici di grandi motori a gas per produrre energia hanno già presentato ordini per la componentistica hi-tech prodotta dall'azienda.