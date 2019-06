Mercedes Sprinter fa pieno di tecnologie, a bordo Distronic

Flessibile, affidabile e sicuro: il nuovo Sprinter, presentato nel 2018, coniuga alla perfezione tutte queste qualità. Con la terza generazione dell'iconico van, Mercedes-Benz Vans rafforza il suo ruolo di pioniere nell'introduzione di moderne tecnologie per la sicurezza nel segmento dei Large Van. A bordo del nuovo Sprinter sono infatti disponibili, a richiesta, una serie di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida riservati finora solo alle serie di autovetture Mercedes-Benz, ad esempio: il sistema di mantenimento della distanza Distronic basato su radar, il Brake Assist attivo ed il sistema antisbandamento attivo. Anche il pacchetto per il parcheggio (a richiesta) con telecamera a 360 gradi rappresenta un importante aiuto per il conducente. Il veicolo è ovviamente dotato del sistema Crosswind Assist, che rende molto più sicuri i viaggi del van a velocità sostenuta.



''Che si tratti di lavorare a scavi in cantieri sabbiosi o viaggiare con forte vento laterale o nel traffico intenso delle città o a elevata velocità: in tutte le situazioni, il conducente deve poter controllare al 100% il suo Sprinter.



Specialmente nel segmento dei large van occorre uno stile di guida prudente ed un'efficiente assistenza elettronica. È ciò che offriamo ai nostri clienti con il nuovo Sprinter, a riprova del nostro ruolo di leader tecnologici nell'integrazione delle soluzioni tecniche'' afferma Ulf Zillig, Head of Development di Mercedes-Benz Vans.



Introdotto sul mercato nel 1995, il Mercedes-Benz Sprinter ha dato il nome ad un'intera classe di veicoli grazie alle sue qualità. Con dotazioni per la sicurezza al livello delle autovetture, le soluzioni digitali per la flotta Mercedes PRO connect, gli innovativi sistemi multimediali MBUX (Mercedes-Benz User Experience), un design affascinante ed oltre 1.700 differenti varianti (che includono oltre alla trazione posteriore ed alla trazione integrale, anche la trazione anteriore), il nuovo Sprinter ridefinisce i vertici del segmento dei large van.