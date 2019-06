Alibaba: le auto di Audi, Renault e Honda parleranno cinese

Il colosso asiatico delle vendite online Alibaba darà voce alle auto di Audi, Renault e Honda vendute in Cina. La "Amazon cinese" ha infatti annunciato un accordo con le tre case automobilistiche per portare i suoi smart speaker e l'assistente vocale a bordo dei veicoli.



La soluzione che sarà installata sulle vetture si chiama Tmall Genie Auto e si basa sull'intelligenza artificiale, spiega Alibaba in una nota. Sui modelli di auto che ne saranno dotati, gli utenti potranno usare i comandi vocali cercare ristoranti nelle vicinanze e comprare biglietti del cinema, ad esempio, o anche fare acquisti online e controllare lo stato di una spedizione, e ancora far leggere un libro ai bambini.



In un "prossimo futuro", inoltre, il sistema consentirà anche di controllare i dispositivi connessi della casa, dalle luci all'aria condizionata.



L'accordo è stato presentato a Shanghai, in Giappone, nel corso dell'edizione asiatica del Consumer Electronics Show (Ces), la fiera dell'elettronica di consumo.