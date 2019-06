McLaren propone kit aerodinamico per 570 S e S Spider

La McLaren ha realizzato un kit di miglioramento aerodinamico per i suoi modelli Sport Series 570 S e 570 S Spider che alle massime velocità migliora la deportanza della vettura sino a 75 kg. Il pacchetto di soluzioni che comprende un generoso alettone in carbonio e vari dettagli studiati in galleria del vento, può essere ordinato come optional all'atto dell'acquisto del veicolo nuovo o può essere installato in un secondo tempo, su un mezzo già immatricolato.



Sviluppato da McLaren Special Operations, il kit 'MSO Defined High Downforce' si aggiunge alla gamma di accessori proposti dalla Casa di Woking: venduto in tutto il mondo, è proposto in Gran Bretagna a un prezzo di 7.950 sterline, al cambio circa 8.980 euro (somma a cui va aggiunto il costo di 4 ore di lavoro per il montaggio). E' composto principalmente da un'ala in fibra di carbonio con integrato il faro centrale dello stop, dotata di supporti in alluminio di colore nero lucido. SOno previsti inoltre una serie di appendici per il fondo della vettura, sempre in carbonio.



Riguardo al lancio di questa novità, Carl Whipp, direttore post vendite di McLaren Automotive, sottolinea: ''Siamo costantemente alla ricerca di opportunità per rendere disponibili i migliori sviluppi relativi a tecnologie che coinvolgono il design e non solo per nuovi modelli e nuovi clienti ma anche per coloro cha hanno già acquistato un nostro modello. Il nuovo MSO Defined High Downforce Kit è un perfetto esempio di questo credo, che offre sia un miglioramento estetico sia dinamico''.