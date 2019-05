Presto su auto di serie il filtro anti particolato per freni

Potrebbero presto entrare nella dotazione di serie delle auto i nuovi sistemi di filtraggio del particolato che la tedesca Mann + Hummel ha realizzato per eliminare il problema dell'inquinamento provocato dai freni. Presentati come concept un paio di anni fa, questi dispositivi sono stati progettati per essere installati senza radicali modifiche su auto e veicoli commerciali d'ogni tipo, compresi quelli ibridi plug-in ed elettrici che, pur sfruttando il rallentamento generato nel recupero dell'energia, provocano comunque (in funzione del loro maggiore complessivo) una forte usura delle pastiglie e quindi importanti emissioni di polveri sottili. Il filtro Mann + Hummel lavora nelle vicinanze della pinza freno, pesa circa 500 grammi e assorbe l'80% del particolato emesso nell'azionamento, quando le pastiglie si appoggiano sul disco. Secondo ricerche citate dal produttore tedesco, quello dell'inquinamento da polveri sottili generate dai freni è un problema che nel traffico urbano genera molto più particolato rispetto a quello che esce dallo scarico delle auto. E tra queste polveri - sottolinea M+H - il 90% è molto sottile e quindi ancora più pericoloso per la salute umana.