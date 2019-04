App e Intermobility, Avis punta sul digitale per accelerare

Noleggi più semplici per la clientela privata grazie a una app per smartphone e gestione più facile delle flotte per le amministrazioni pubbliche con Intermobility, sono questi i due nuovi assi digitali con cui Avis cerca di accelerare sul mercato italiano.



Disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, già sperimentata con successo negli Stati Uniti e in Australia, Avis App permette con pochi tocchi dello schermo del telefonino di affittare un veicolo o, per i clienti del programma fedeltà 'Preferred', di cambiare la categoria di quello già prenotato.



L'applicazione permette il pieno controllo del processo di noleggio, dalla prenotazione alla riconsegna della macchina. Il servizio sarà offerto inizialmente in alcune importanti realtà europee, come gli aeroporti di Londra Heathrow, Parigi Orly, Milano Malpensa e Roma Fiumicino, per poi essere esteso a tutto il continente. In concomitanza con la presentazione dell'app, la multinazionale dell'autonoleggio, presente in 170 Paesi del mondo con 5.500 agenzie, ha illustrato una soluzione per l'intermobilità a basso impatto ambientale per la città di Milano che, grazie all'utilizzo di strumenti digitali e all'impiego di flotte di veicoli ibridi ed elettrici, potrà permettere di sviluppare un modello di smart mobility di riferimento. Nell'occasione Gianluca Testa, managing director Italia, Spagna e Portogallo di Avis Budget Group, ha anche annunciato l'apertura del nuovo 'flagship store' presso la Stazione Centrale del capoluogo lombardo. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato il manager - è di generare soluzioni di mobilità intelligenti, con il dialogo e la collaborazione con i principali comuni italiani che sono in prima linea nella gestione della complessità delle città e nella realizzazione delle politiche pubbliche per la mobilità sostenibile del futuro. Oggi abbiamo presentato le condizioni in termini di flotta sostenibile, infrastruttura fisica e digitale, nonché di servizio per il cliente che consentono di passare alla realizzazione della visione già molto avanzata di Milano". Queste innovazioni, unite a una serie di servizi per la mobilità cittadina come appunto una flotta sostenibile e soluzioni di noleggio a brevissimo termine (due, quattro, sei ore o giornaliero), saranno proprio al centro delle attività dell'ufficio centrale realizzato all'interno dello scalo ferroviario meneghino, destinato a diventare un vero hub per la mobilità all'interno del quale sarà possibile scoprire tutte le soluzioni di Avis per l'intermobilità e la sua integrazione con le soluzioni sostenibili già offerte dalla città.