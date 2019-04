Volvo introduce in tutta Europa tecnologie sicurezza cloud

Volvo Cars sta rendendo disponibile in tutta Europa la tecnologia di sicurezza connessa al fine di migliorare la sicurezza del traffico in generale.



Si tratta, nello specifico, di una tecnologia che consente alle automobili del marchio di comunicare fra loro attraverso una rete basata sul cloud e avvisare gli automobilisti in caso di fondo stradale scivoloso e presenza di altri pericoli nelle vicinanze.



I dispositivi Hazard Light Alert e Slippery Road Alert sono stati introdotti per la prima volta nel 2016 sui modelli Volvo della Serie 90 in Svezia e Norvegia. A partire dalla prossima settimana, queste funzioni di sicurezza saranno disponibili a tutti i possessori di una Volvo in Europa. Saranno incluse nella dotazione standard di tutte le Volvo a partire dal Model Year 2020 e potranno essere installate anche su alcuni modelli precedenti (disponibili su tutte le Volvo basate sull'Architettura di prodotto Scalabile - SPA - o sull'Architettura Modulare Compatta - CMA - di Volvo, a partire dal Model Year 2016).



''La condivisione in tempo reale dei dati sulla sicurezza fra autovetture può contribuire a evitare gli incidenti - ha dichiarato Malin Ekholm, responsabile del Centro di Sicurezza di Volvo Cars -. I possessori di una Volvo contribuiscono direttamente a rendere le strade più sicure per gli altri automobilisti che attivano questa funzione, beneficiando al tempo stesso delle segnalazioni della presenza di situazioni potenzialmente pericolose nei tratti successivi del percorso''. Con il lancio di queste dotazioni in Europa, Volvo Cars ribadisce l'invito rivolto all'industria automobilistica a unirsi allo sforzo di condivisione di dati anonimizzati sulla sicurezza del traffico fra marchi automobilistici diversi.



Condividere tali dati in tempo reale può determinare un miglioramento notevole della sicurezza del traffico generale e produce un effetto più incisivo man mano che aumenta il numero di vetture connesse. Dallo scorso anno, Volvo Cars e Volvo Trucks condividono i dati per segnalare agli automobilisti la presenza di pericoli nelle vicinanze in Svezia e Norvegia.



Il mese scorso, Volvo Cars ha fatto una serie di annunci mirati a favorire un miglior comportamento da parte degli automobilisti e a rendere la guida più sicura. Dal 2020, la velocità di tutte le Volvo verrà limitata a 180 km/h. A partire dall'inizio del prossimo decennio, la casa automobilistica installerà inoltre a bordo dell'auto telecamere e altri sensori in grado di monitorare il guidatore ed eventualmente di far intervenire la vettura se un conducente chiaramente distratto o in stato di ebbrezza rischia di causare un incidente. Infine, aperture sono arrivate dalla casa svedese che ha annunciato per la prima volta l'intenzione di rendere facilmente accessibili le proprie conoscenze sulla sicurezza raccolte in unalibreria digitale centralizzata, esortando l'industria automobilistica a utilizzarla con l'obiettivo di rendere le strade più sicure per tutti.