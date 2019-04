Bosch al Bauma con servizi per migliorare mobilità

In occasione del Bauma 2019 a Monaco, Bosch è in mostra con il suo portfolio di soluzioni e servizi tecnologici a favore della mobilità. Tra questi il Bosch TRACI che introduce il cloud computing nelle macchine da cantiere e fornisce dati in tempo reale aiutando gli operatori a pianificare la movimentazione del veicolo nel modo più funzionale possibile. Questa soluzione connessa basata sull'IoT permette ulteriori miglioramenti nell'efficienza e nell'utilizzo del parco auto. La soluzione Bosch è costituita da una scatola sensori, dal software di analisi basato su cloud e da una gamma di servizi digitali.A disposizione anche il Vehicle Control Unit che offre elevate prestazioni con funzioni cross-domain. Con questo sistema, Bosch offre una centralina elettronica flessibile e ad alte prestazioni che coordina tutti i componenti del sistema di propulsione. La VCU, assolvendo in parte alcuni compiti dei componenti, permette la semplificazione e standardizzazione delle centraline elettroniche subordinate più vicine ai componenti. La VCU può inoltre connettere il sistema di propulsione ad altre funzioni quali ad esempio l'infotainment, la telematica o la driveline, semplificando in tal modo l'introduzione delle funzioni cross-domain.



I sistemi di iniezione AdBlue uniti ai convertitori catalitici SCR (selective catalytic reduction) consentono il trattamento complessivo dei gas di scarico. Tali sistemi aiutano ad assicurare che le macchine da costruzione rispettino gli standard fissati relativi ai gas di scarico fino al Tier4 final (USA) o allo Stage5 (UE). La nuova applicazione IoT di Bosch Web-based Validation ridurrà in futuro i tempi di sviluppo. La funzione basata su cloud trasferisce costantemente i dati del sistema di propulsione dai veicoli connessi. Queste informazioni permettono a Bosch e al cliente di adattare in maniera più rapida e precisa i sistemi di trattamento dei gas di scarico e i loro componenti alle varie applicazioni.



Bosch offre inoltre sistemi di iniezione per motori diesel nei settori on e off-highway in grado di spaziare dai motori medi a quelli di grandi dimensioni. Inoltre, il portfolio include il controllo motore e una serie di sensori, nonché i sistemi di trattamento dei gas di scarico. La centralina elettronica del motore si occupa della gestione del motore e insieme ai sensori forma la centralina elettronica principale del sistema di iniezione. I sensori trasmettono informazioni precise e aggiornate dal motore e dal tubo di scarico, creando la base per tutte le funzioni, dalla generazione della miscela al trattamento dei gas di scarico.