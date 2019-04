Mercedes Benz, il 'pay per use' sale a bordo dei truck

Mercedes-Benz Trucks Italia rivoluziona il mondo dei veicoli industriali. Dopo l'anteprima italiana del nuovo Actros, punto di riferimento di tecnologia e sicurezza, altra novità del 2019 è il DynamicLease, una soluzione finanziaria 'pay per use' firmata Mercedes-Benz Financial Services studiata ad hoc per tutta la gamma di Mercedes-Benz Actros. Un ulteriore valore aggiunto per i clienti che scelgono i giganti della strada di Mercedes-Benz, con un canone mensile modulato in base all'effettivo utilizzo del veicolo. Una novità assoluta per il mercato dei truck, che solo Mercedes-Benz Trucks Italia è in grado di offrire.



Si tratta, nel dettaglio, di un prodotto finanziario flessibile e dinamico, reso possibile grazie a tutta la connettività della tecnologia di Fleetboard che, da circa 20 anni, stabilisce lo standard di riferimento per i servizi collegati in rete e soluzioni digitali nel settore dei veicoli industriali. Il canone è composto da una quota mensile fissa, che comprende RCA, assicurazione furto e incendio e bollo, e da un importo variabile, calcolato in base ai chilometri percorsi e certificati grazie al sistema Fleetboard. Inoltre, compreso nel pacchetto di acquisto del Mercedes-Benz Actros, è disponibile il Mercedes-Benz Uptime il servizio per la manutenzione e analisi proattiva dei truck.



Grazie alla capacità di riconoscere tempestivamente le condizioni critiche, Mercedes-Benz Uptime consente di effettuare misure preventive di manutenzione e riparazione su tutti i truck. In questo modo è possibile evitare efficacemente avarie e costosi tempi di fermo dei veicoli, con un conseguente incremento rilevante della disponibilità dei veicoli.