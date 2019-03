Con nuovo Winter famiglia P Zero annulla il cambio stagione

P Zero, il pneumatico più noto di Pirelli e che da oltre trent'anni riferimento per chi cerca le massime prestazioni, è ora pronto ad affrontare l'inverno grazie al debutto della inedita versione Winter. Questa nuova copertura ad alte prestazioni, che è destinata alla 'elite' del mondo automobilistico, nasce dall'esperienza invernale di Pirelli un settore da cui P Zero Winter ha tratto la sicurezza e le prestazioni su asfalto freddo. Dal P Zero ha però preso anche le sensazioni di guida e le capacità di tenuta e frenata che restano invariate anche su asfalto asciutto. P Zero Winter nasce infatti dalle richieste dei costruttori automobilistici che hanno evidenziato la necessità di equipaggiare i propri modelli più prestazionali - anche in condizioni di bassa aderenza - pneumatici adeguati ai valori di potenza e coppia che erogano. Ciò ha convinto Pirelli a sviluppare P Zero Winter facendo seguire a questa inedita copertura il medesimo cammino del fratello estivo, nel percorso di sviluppo, nelle scelte tecniche e nelle tappe per l'omologazione con i costruttori automobilistici. Segno che sulle prestazioni non sono stati accettati compromessi. L'obiettivo, stabilito all'inizio del progetto e conseguito con il risultato finale, era offrire ai proprietari di supercar e auto di fascia alta le stesse sensazioni di guida tipiche di P Zero, rendendo inavvertibile il cambio stagionale. Le soluzione tecniche, di mescola e disegno battistrada, adattano il pneumatico alle condizioni stradali tipiche della stagione invernale, mantenendo lo stesso livello di sicurezza e di controllo. Con il debutto del Winter, la famiglia P Zero offre ogni tipologia di pneumatico per calzare le auto più sportive e prestigiose. Ognuna valorizzata dalla marcatura sul fianco, testimonianza che il lavoro di co-sviluppo fra gli ingegneri Pirelli e quelli delle Case automobilistiche ha saputo dare vita al P Zero giusto per ogni auto. È la strategia Perfect Fit della P lunga che, per ogni pneumatico che sul fianco riporta il simbolo del costruttore dell'auto, lavora combinando le varie tecnologie per garantire che il pneumatico marcato sappia esaltare le qualità della vettura. Strategia applicata anche al nuovo P Zero Winter.