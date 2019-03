Brembo, non solo tecnologia ma anche design con studio colori

Quando la tecnologia incontra il design e il lifestyle. È proprio questo il connubio sul quale si è basata l'idea di Brembo che, nel suo percorso di sperimentazione sull'uso del colore, ha voluto un po' 'giocare' con le ultime tendenze della moda, dell'arte, dello stile e del design. A partire dalla prima, celebre pinza rossa introdotta più di 25 anni fa, Brembo ha puntato e spinto sempre più sul colore dei suoi prodotti per connotare e rafforzare i caratteri distintivi di ogni vettura che equipaggia.



Oggi continua a stupire e, dopo quasi sessant'anni di innovazione, va oltre, con una provocazione sul colore, che ne fa ancora una volta un pioniere non soltanto nella tecnologia, ma anche nel design.



Per il Salone dell'Auto di Ginevra, infatti, Brembo si è ispirato al mondo della moda, del design, dell'arte e dello stile per rivestire alcune delle sue pinze con "abiti" inusuali per un componente auto, in un viaggio fatto di provocazioni, suggestioni cromatiche e trame grafiche.



Ecco così la pinza a fantasia mimetica, un classico, qui rivisitato nell'attualissimo colore dell'anno o, per gli amanti del lusso, la pinza glitterata, e per i più trendy e irriverenti la pinza con l'inconfondibile richiamo al famoso tessuto inglese a rombi.



Il viaggio prosegue dando uno sguardo anche al passato, con la pinza 'vintage', semplice e minimale, che richiama le geometrie degli anni '70, o la pinza con colorazioni fluorescenti, dalle cromie contrastanti e a volte eccessive degli anni '90 e ancora con una pinza creativa ispirata ai writer e alla street art.



Le sperimentazioni Brembo non si fermano qui: se la nuova tendenza del momento suggerisce un look aggressivo, ecco la pinza che richiama il manto maculato dei felini, e la pinza tatuata, con il suo dragone.



Non poteva mancare poi, per gli amanti della natura, un'interpretazione green. Queste sono solo alcune suggestioni, che non entreranno in produzione e che Brembo presenta per sottolineare il perfetto mix tra estetica e funzionalità, che fanno di ogni pinza Brembo un'icona di stile.