Opel, tecnologia illuminazione LED Matrix anche su Corsa

La storia di Opel è legata inevitabilmente allo sviluppo, negli anni, di nuove tecnologie di illuminazione, fiore all'occhiello della gamma di Russelsheim. Le luci IntelliLux LED matrix, lanciate nel 2015 con l'attuale serie di Opel Astra, debuttano oggi sulla gamma della piccola city car Corsa, trasformandosi in una tecnologia 'democratica' e a portata di tutte le tasche e di tutte le esigenze. I fari anteriori di Astra (2015), eletta anche 'Car of the Year 2016', hanno in totale 16 elementi a LED (otto su ogni lato), che adattano automaticamente e continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso alle situazioni del traffico, semplicemente 'tagliando fuori' le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi. Il funzionamento del sistema è piuttosto semplice: appena la vettura supera il limite urbano, i fari a matrice passano automaticamente in modalità abbagliante e adattano continuamente lunghezza e distribuzione del fascio luminoso. Questo sistema all'avanguardia trasforma la notte in giorno per guidatori e passeggeri senza disturbare gli altri utenti della strada. Gli elementi a LED si riaccendono automaticamente non appena la luce proveniente dagli altri veicoli non viene più rilevata. Grazie a questo sistema all'avanguardia, la notte diventa chiara come il giorno per chi guida o viaggia a bordo di Astra, senza disturbare nessun altro. Si ha così un'assenza totale di abbagliamento e allo stesso tempo una visibilità eccellente.



Come spiega il testimonial del marchio Opel Jürgen Klopp: ''Si vede come in uno stadio di calcio, ma senza accecare nessuno''.



Il lavoro di sviluppo su questa tecnologia a LED non si è mai fermato e ha prodotto dei fari a matrice ancora più sofisticati. Nel 2017, sulla nuova generazione di Insignia è stata presentata la seconda serie dei fari IntelliLux LED.



L'ammiraglia Opel ha ben 32 elementi LED (16 su ogni faro). La presenza di un maggior numero di elementi LED rende più fluidi i passaggi da una modalità all'altra e consente ai vari fasci luminosi di adattarsi al traffico in modo ancora più preciso. Il risultato è un miglioramento della qualità della distribuzione e dell'intensità della luce dei fari anteriori attivi IntelliLux LED matrix.



Questo è l'anno del lancio della nuova Corsa, con i fari IntelliLux LED matrix a richiesta. Già presente sulle vetture Opel dei segmenti delle compatte e delle medie, questa tecnologia di illuminazione che ha ricevuto numerosissimi premi viene ora portata dalla casa nel segmento B.