Due italiani su tre dal gommista una volta all'anno

Gli automobilisti italiani non si dimenticano del gommista: nel 2018 il 69% ha infatti dichiarato di aver effettuato una visita dallo 'specialista delle gomme' nei 12 mesi precedenti. Per il 49% si è trattato di un intervento di manutenzione (il 30% per la sostituzione stagionale, il 19% per la manutenzione generica), mentre il 51% in quel periodo di tempo aveva effettuato anche un acquisto di pneumatici. Lo evidenzia una ricerca Nielsen commissionata da Driver, la rete di rivenditori specializzati Pirelli, che ha sottoposto alcune domande a un campione rappresentativo di automobilisti italiani.



L'indagine ha mostrato che, per scegliere il gommista giusto, se nel 2016 il passaparola tradizionale valeva il 50%, nel 2018 è sceso al 46% mentre Internet è cresciuto dal 42% al 44%. Come fonte d'informazione, crescono anche i media tradizionali, passati dal 18% al 24%. Lo stesso trend, ma in modo più accentuato, si ritrova anche nel criterio di scelta degli pneumatici: il passaparola è sceso dal 35% al 33% mentre Internet è passato dal 53% al 58%. Anche in questo caso balzo in avanti dei media tradizionali (dal 21% al 34%). Aumenta anche la fiducia verso il gommista che diventa determinante per la scelta del treno di gomme nel 34% dei casi. Dall'indagine emerge inoltre che, fra i top 5 network di gommisti, Driver sia quello che ha conquistato più notorietà nel nostro Paese, essendo passato dal 14% nel 2014 al 39% nel 2018.



Inoltre, il 91% di coloro che per l'ultima manutenzione degli pneumatici sono stati in un centro Driver ha sottolineato la volontà di tornarci in futuro. "Questi dati - spiega Claudio Zanardo, amministratore delegato Driver - ci dicono innanzitutto che il canale di vendita tradizionale è ancora il preferito dagli automobilisti italiani che ricercano nella consulenza di uno specialista la risposta più efficace al loro bisogno. Inoltre, siamo lieti che i giornali stiano conquistando terreno come ausilio nella scelta, significa che gli automobilisti cercano informazioni qualificate e pneumatici di qualità e non solo".