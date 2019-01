General Tire annuncia presenza alla Nascar Whelen Euro Serie

La General Tire, Casa costruttrice di pneumatici del gruppo Continental, parteciperà alla prossima edizione della Nascar Whelen Euro Series come fornitore ufficiale di pneumatici per tutti i team. Per celebrare la partnership, l'azienda statunitense di Fort Mill (South Carolina) ha esposto al recente Salone Autosport International di Birmingham, evento di quattro giorni per gli appassionati del racing e i professionisti del settore, un prototipo della serie Nascar equipaggiata con le nuove coperture. Per le gare saranno proposte versioni 'slick' e 'wet' del nuovo modello NWES GT, nelle misure 11.5/27.5 R 15, sia per le ruote anteriori sia per le posteriori.



Fondata nel 1915, General Tire, è nata come azienda produttrice di gomme per tutti i tipi di veicoli a motore, nel 1987 è stata acquisita dalla Continental e attualmente produce pneumatici per auto, camion e applicazioni industriali, che sono commercializzati in tutto il mondo.



In merito all'iniziativa Guy Frobisher, Senior Project Manager di General Tire in Europa, ha chiarito: "Riconosciuto come uno dei più grandi eventi europei di motosport, Autosport International rappresentava per noi una fantastica occasione per presentarci come partner e fornitore ufficiale di pneumatici della Nascar Whelen Euro Series. Questo è solo l'inizio dell'entusiasmante viaggio dei due marchi e non vedo l'ora che la serie abbia inizio ad aprile".