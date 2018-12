Transit con retroilluminazione Led per lavorare più a lungo

Un dispositivo di retroilluminazione a Led, disponibile a bordo del nuovo Ford Transit da 2 tonnellate, che consente di lavorare più a lungo, anche durante le giornate invernali.



Il nuovo Ford Transit contribuirà ad aumentare la produttività per tutti gli operatori, consentendo loro di lavorare più a lungo, anche nelle brevi giornate invernali, grazie al dispositivo di retroilluminazione a Led sviluppato dall'Ovale Blu, per illuminare lo spazio di lavoro dietro il veicolo.



Integrato sul tetto, nella parte posteriore del veicolo commerciale e azionabile tramite un interruttore situato all'interno del portellone posteriore, il dispositivo di retroilluminazione a Led, a basso consumo energetico, è stato progettato per consentire agli operatori di continuare a lavorare con attrezzi ed equipaggiamenti su un banco da lavoro all'aperto, anche dopo il calare del sole. Il dispositivo si spegne automaticamente in caso di batteria scarica o nel caso in cui il conducente si allontani senza spegnerlo.



Per molte realtà aziendali, le brevi giornate invernali coincidono con l'aumento della domanda di servizi. Le chiamate di pronto intervento per idraulici e tecnici del riscaldamento raggiungono il loro picco in inverno, poiché le abitazioni sono spesso colpite da guasti agli impianti di riscaldamento a causa delle basse temperature.



A Londra, nel Regno Unito, la giornata più breve di quest'anno offre quasi 9 ore di luce in meno rispetto al giorno più lungo, mentre a Roma quasi 10.



Oltre al dispositivo di retroilluminazione a Led, sul nuovo Transit è disponibile una telecamera posteriore, la Rear View Camera, che ne migliora la visibilità durante la retromarcia.



Per rendere la vita meno stressante durante le manovre di parcheggio è stata introdotta una vasta gamma di tecnologie che includono la Front Wide-View Camera e l'Active Park Assist con Park-Out Assist e Cross Traffic Alert.